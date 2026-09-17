Автокредиты дорожают: средний чек достиг 1,59 млн рублей

По данным Национального бюро кредитных историй, в августе 2026 года средний размер автокредита в России поднялся до 1,59 млн рублей — это на 11,1% выше показателя августа 2025 года (1,43 млн) и на 1,2% — июля 2026‑го (1,57 млн).
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