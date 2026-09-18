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Царьград

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Правительство Севастополя выплатит 450 пострадавшим 18,46 млн рублей

Правительство Севастополя выплатит 450 пострадавшим 18,46 млн рублей

Власти Севастополя выделяют 18,46 млн рублей для более чем 450 жителей, чьи квартиры и автомобили пострадали в результате атак ВСУ.

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