Что сказал Кадыров?

Гений про злодейства А что там такое сказал Кадыров Эстонии, что оттуда уже несколько дней доносится какае-то возмущенное попискивание? Сына своего туда премьером назначил, что ли? Да вроде не было такого.
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