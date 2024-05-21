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Закон и Порядок

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Что сказал Кадыров?

Что сказал Кадыров?

Гений про злодейства А что там такое сказал Кадыров Эстонии, что оттуда уже несколько дней доносится какае-то возмущенное попискивание? Сына своего туда премьером назначил, что ли? Да вроде не было такого.

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