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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бронни Джеймс набрал 5 очков в матче с «Наггетс». Его освистали трибуны

За это время Бронни Джеймс реализовал 1 трехочковый из 5, 2 из 2 штрафных, сделал 2 подбора и 1 перехват.

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