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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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MotoGP. Марини заменил Марка Маркеса в «Хонде». Контракт – до конца сезона-2025

Лука Марини будет выступать за «Хонду» в паре с Хоаном Миром. Японская команда подписала с Марини контракт до конца сезона-2025.

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