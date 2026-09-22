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В Приангарье директора компании ждёт суд за махинации при исполнении муниципального контракта

В Приангарье директора компании ждёт суд за махинации при исполнении муниципального контракта

Фигурант незаконно получил свыше 470 тысяч рублей по подложным документам.22 сентября. /MEDIA TALK/. Фигурант незаконно получил свыше 470 тысяч рублей по подложным документам.

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