Тухель про 1:3 с «Реалом»: «Мы разочарованы и злы. Ощущение, что упустили невероятную возможность»

Томас Тухель высказался о поражении «Челси» от «Реала» в Лиге чемпионов. «Мы проиграли «Ливерпулю», и я был разочарован результатом, но меня полностью удовлетворила игра.

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