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Татьяна Тарасова: «Наше фигурное катание – одно из лучших в мире. Не вижу предпосылок говорить о каком‑то упадке из‑за отстранения»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не видит регресса в российском фигурном катании.

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