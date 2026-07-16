МЧС спасло 12-летнюю девочку, застрявшую на Никольской сопке

На Камчатке спасатели помогли 12-летней девочке, застрявшей на Никольской сопке. Ведомство сообщило, что ребенок безопасно спустился с горы благодаря усилиям поисково-спасательного отряда, не использовавшего альпинистское снаряжение.
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