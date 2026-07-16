Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 540 подписчиков

МЧС спасло 12-летнюю девочку, застрявшую на Никольской сопке

МЧС спасло 12-летнюю девочку, застрявшую на Никольской сопке

На Камчатке спасатели помогли 12-летней девочке, застрявшей на Никольской сопке. Ведомство сообщило, что ребенок безопасно спустился с горы благодаря усилиям поисково-спасательного отряда, не использовавшего альпинистское снаряжение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии