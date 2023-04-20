В Рязанской области 71 человек подал заявки на вступление в регистр доноров костного мозга с помощью Почты России

За два года Почта России направила добровольцам 18 785 наборов для сбора биообразцов. Совместный проект компании с Национальным регистром доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальным РДКМ) и Русфондом был запущен в июле 2021 года.
За два года Почта России направила добровольцам 18 785 наборов для сбора биообразцов. Совместный проект компании с Национальным регистром доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальным РДКМ) и Русфондом был запущен в июле 2021 года.
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