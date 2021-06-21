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«Нужен кто-то помоложе»: Опра Уинфри отказалась быть крестной дочери Меган Маркл

«Нужен кто-то помоложе»: Опра Уинфри отказалась быть крестной дочери Меган Маркл

Американская телеведущая Опра Уинфри отказалась быть крестной мамой дочери герцогов Сассекских. «Нужен кто-то помоложе»: Опра Уинфри отказалась быть крестной дочери Меган МарклУ британского принца Гарри и его жены Меган Маркл недавно родилась дочь.

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