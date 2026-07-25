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Пронедра

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Какао Blanco de Piura сравнялось с коммерческими сортами по урожайности

Какао Blanco de Piura сравнялось с коммерческими сортами по урожайности

В шоколадной индустрии сложилась негласная дилемма: выбирать между вкусом и урожайностью. Массовые промышленные сорта какао дают стабильно высокие урожаи, но лишены того сложного профиля аромата, который отличает премиальный шоколад.

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