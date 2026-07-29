Россиян предупредили о школьных распродажах с фишинговыми ссылками

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров призвал родителей осторожнее относиться к школьным онлайн-распродажам и подозрительно дешевым гаджетам.
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