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Россиян предупредили о школьных распродажах с фишинговыми ссылками

Россиян предупредили о школьных распродажах с фишинговыми ссылками

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров призвал родителей осторожнее относиться к школьным онлайн-распродажам и подозрительно дешевым гаджетам.

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