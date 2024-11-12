В России могут запретить брать в школы детей мигрантов, не владеющих русским

Председатель нижней палаты Совета федерации Вячеслав Володин сообщил журналистам о внесении на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, предусматривающего запрет на зачисление в российские в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком .
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