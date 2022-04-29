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Крайон (Ли Кэрролл) Письма из Дома. Послания любви от твоей Семьи. Стр. 105-106

Крайон (Ли Кэрролл) Письма из Дома. Послания любви от твоей Семьи. Стр. 105-106

Глава четвёртая. Земля — ваш партнёр в новом тысячелетии Земля и вы Ченнелинг в Саннивэйле (штат Калифорния) Стенограмма этого сеанса прямого ченнелинга была несколько отредактирована и дополнена, чтобы читатель мог лучше понять, о чём идёт речь.

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