Крайон (Ли Кэрролл) Письма из Дома. Послания любви от твоей Семьи. Стр. 105-106

Глава четвёртая. Земля — ваш партнёр в новом тысячелетии Земля и вы Ченнелинг в Саннивэйле (штат Калифорния) Стенограмма этого сеанса прямого ченнелинга была несколько отредактирована и дополнена, чтобы читатель мог лучше понять, о чём идёт речь.