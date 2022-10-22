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Ромарой продал велосипед, GoPro и Apple Watch, чтобы оплатить тренировки «Ромы»

Основатель «Ромы» Ромарой признался, что продавал личные вещи для поддержки команды.  – Я слышал, что ты для того, чтобы сделать какой-то контент, продал свой велик? – Да, я продал за последнее время велик, GoPro, Beats, Apple Watch.

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