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Детский омбудсмен Волынец предложила позволить использовать маткапитал на дорогостоящее лечение и реабилитацию ребенка

Детский омбудсмен Волынец предложила позволить использовать маткапитал на дорогостоящее лечение и реабилитацию ребенка

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила дать одному члену семьи право на использование средств маткапитала на реабилитационные процедуры или дорогостоящее лечение.

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