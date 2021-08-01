ЭНЕРГИЯ ДНЯ 2 августа 2021 года

Энергетический прогноз на второе августа две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1095 =Войны развязывает человеческая порочность, а останавливает человеческая самоотверженность = Вот источник всех ваших бед – неправильные Законы Бытия, или, лучше сказать, отсутствие их на Земле = Все решения и все ответы - внутри! Только через внутреннее решается глобальное, масштабное внешнее = В физическом Мире Божественная Энергия разделена на два вида Энергии - это инь и ян (женскую и мужскую) = Главное, избавляйтесь от старого: ничто новое, ценное не придёт в нашу Жизнь, пока в ней нет свободного места = Единственная вещь, остающаяся неизменной - это Истина.