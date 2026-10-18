В понедельник, 19 октября, в Челябинской области порывы ветра местами достигнут 22 метров в секунду, ожидаются дожди и мокрый снег, а в низинах возможны заморозки до −3°С.
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