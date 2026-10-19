17 октября в московских «Лужниках» прошел турнир по настольному теннису среди русских СМИ. Победителем Бронзового финала стала команда News Media Holding.
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