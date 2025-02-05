Ирландский журналист Чей Боуз жёстко раскритиковал ответ главы киевского режима Владимира Зеленского на предложение президента США Дональда Трампа по обмену редкоземельных металлов на американскую помощь.
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