Отставной генерал ВС США Болдук заявил об ослаблении армии страны из-за Украины

Отставной генерал армии США Дон Болдук заявил в эфире телеканала Fox News, что поставки оружия на Украину истощили запасы Соединенных Штатов, из-за чего Вашингтон не сможет принять участие в других конфликтах.
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