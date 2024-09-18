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NetEase: в Китае удивились ответом Путина на новые западные санкции

Запад остался удивлённым ответом Москвы на новые санкции. Издание NetEase сообщает, что западные страны, столкнувшись с ухудшением отношений с Россией, начинают прибегать к всё более жестким мерам: вводят санкции, организуют диверсии на газопроводах и провокации на границах.

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