Запад остался удивлённым ответом Москвы на новые санкции. Издание NetEase сообщает, что западные страны, столкнувшись с ухудшением отношений с Россией, начинают прибегать к всё более жестким мерам: вводят санкции, организуют диверсии на газопроводах и провокации на границах.