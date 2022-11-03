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Таварес сделал 11-й хет-трик в НХЛ за карьеру. У него 3+1 в матче с «Филадельфией» и 14 очков в 11 играх сезона

Капитан «Торонто» Джон Таварес набрал 3+1 в матче с «Филадельфией» (5:2). Это первый хет-трик 32-летнего нападающего в сезоне.

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