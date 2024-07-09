Здание Ушаковских бань "Гигант" в Петербурге восстановят

Как сообщили в комитете по охране памятников Петербурга, собственник Ушаковских бань "Гигант" и специалисты КГИОП разрабатывают проект реставрации здания под оздоровительный комплекс с сохранением функции бань.
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