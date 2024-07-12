История и археология: О чем рассказал ученым рисунок кабана, оставленный древними 51 200 лет назад, и Как это открытие повлияет на историю

Недавно научный мир взбудоражило захватывающее открытие. На острове Сулавеси в Индонезии археологи нашли образец древнейшего пещерного искусства — наскальные рисунки, возраст которых составляет более 51 200 лет! Эта находка мгновенно переписала временную шкалу человеческого художественного самовыражения.