Россия поможет арабским странам с отправкой пособий на русском языке

Пособия на русском языке отправит в помощь арабским университетам Россотрудничество, заявил заместитель главы федерального агентства Павел Шевцов 4 декабря на форуме по образованию на русском языке в ближневосточных странах в Каире.
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