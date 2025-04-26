Криптовалюты не для всех: эксперт предупредил молодёжь о скрытых рисках

Интерес к криптовалютам среди российской молодёжи в 2025 году достиг рекордного уровня, но, как утверждает доцент Финансового университета Тимофей Маняхин, за этим энтузиазмом часто стоит полное непонимание сути технологии.
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