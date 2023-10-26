Столицу России предложено перенести в Грозный

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Юлия Кахичко
А представить такую ситуацию. Какой-нибудь мусульманин сожжёт Библию или Евангелие, а какой-нибудь православный увидит это и исколошматит этого мусульманина. А власть наградит этого православного, даже не будь он чьим то родственником. Что тогда скажет президент Чечни, ну и другие мусульманские лидеры,
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