Столицу России предложено перенести в Грозный

Юлия Кахичко

А представить такую ситуацию. Какой-нибудь мусульманин сожжёт Библию или Евангелие, а какой-нибудь православный увидит это и исколошматит этого мусульманина. А власть наградит этого православного, даже не будь он чьим то родственником. Что тогда скажет президент Чечни, ну и другие мусульманские лидеры,