Политнавигатор Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил, что принял решение наградить 15-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова высшей наградой республики «за его личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства и укрепление традиционных исламских ценностей».
Столицу России предложено перенести в Грозный
Комментарии
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Юлия Кахичко
А представить такую ситуацию. Какой-нибудь мусульманин сожжёт Библию или Евангелие, а какой-нибудь православный увидит это и исколошматит этого мусульманина. А власть наградит этого православного, даже не будь он чьим то родственником. Что тогда скажет президент Чечни, ну и другие мусульманские лидеры,
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