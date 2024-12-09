Реабилитолог Агапкин заявил, что лекарства от изжоги провоцируют запоры и аллергию

В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач-реабилитолог Сергей Агапкин и телеведущий Александр Мясников предупредили о рисках, связанных с неконтролируемым приемом определенных медикаментов.
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