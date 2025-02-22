Понимают ли животные из разных стран «язык» друг друга

С одной стороны вопрос какой то дурацкий, а с другой … интересно понимает ли собака из Европы сигналы поведения другой собаки из Австралии? Понятно, что под «языком» понимается все способы, которые живые существа общаются друг с другом.
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