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В Тюменской области паводок подтопил 34 приусадебных участка

В Тюменской области паводок подтопил 34 приусадебных участка

Глава Упоровского муниципального района  В Упоровском районе Тюменской области из-за паводка подтопленными оказались 34 приусадебных участка в трех населенных пунктах, сообщил глава муниципалитета Леонид Сауков в своем Telegram-канале.

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