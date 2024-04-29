В Тюменской области паводок подтопил 34 приусадебных участка

Глава Упоровского муниципального района В Упоровском районе Тюменской области из-за паводка подтопленными оказались 34 приусадебных участка в трех населенных пунктах, сообщил глава муниципалитета Леонид Сауков в своем Telegram-канале.
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