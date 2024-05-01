Приметы и поверья на 2 мая 2024 года: как на Ивана Ветхопещерника хозяйки весну в «новину» одевали Анна РедькоВ древности на второй день мая, в 2024 году, когда наступит четверг, старые погодные приметы и бытовые поверья будут связаны с особым этническим праздником Ивана Ветхопещерника.