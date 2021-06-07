Гусев о главных правилах комментаторов: «Не цитировать классиков и фильмы без необходимости, не ссылаться на коллег»

Комментатор Виктор Гусев поделился мнением о главных правилах в своей профессии. «Первое правило – не цитировать классиков, советские фильмы и другие фильмы, когда в этом нет необходимости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх