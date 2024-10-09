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Закон, порядок, государство

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В Приморском крае военнослужащие подразделений РХБ защиты ВВО провели занятия по блокированию очага поражения отравляющими веществами

В Приморском крае военнослужащие подразделений РХБ защиты ВВО провели занятия по блокированию очага поражения отравляющими веществами

По условиям практического занятия, в результате техногенной аварии возникла утечка химических отравляющих веществ.

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