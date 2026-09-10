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Пять лет романа и полная закрытость: как сложилась судьба французской актрисы Элен де Фужероль после расставания с Антуаном Арно

Пять лет романа и полная закрытость: как сложилась судьба французской актрисы Элен де Фужероль после расставания с Антуаном Арно

Сегодня имя французского бизнесмена Антуана Арно ассоциируется прежде всего с Натальей Водяновой. Их громкий союз годами остается на виду у прессы — с пышной свадьбой, совместными детьми и бесконечной светской хроникой.

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