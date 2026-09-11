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Царьград

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Гиредмет и индийская Alt Metals создадут производство титана

Гиредмет и индийская Alt Metals создадут производство титана

Институт "Гиредмет" и индийская компания Alt Metals заключили контракт на создание опытного производства титановой губки.

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