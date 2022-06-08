Работниками жилищно-коммунальной службы (г. Улан-Удэ) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» по ВВО завершен ремонт помещения для лаборатории

Работниками жилищно-коммунальной службы (г. Улан-Удэ) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» по ВВО завершен ремонт помещения для лаборатории

Были проведены следующие работы: замена сантехники, общестроительные и отделочные работы, замена окон, дверей, системы электроснабжения.

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