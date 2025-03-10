Об эпидобстановке в Севастополе рассказала Зарема Смаилова

Две недели назад в Севастополе наблюдался подъём заболеваемости. Как дела обстоят сейчас? Об эпидемиологической обстановке в городе рассказала главный специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора Зарема Смаилова.
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