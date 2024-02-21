Госдума приняла закон о праве спортсменов-госслужащих получать вознаграждение за спортивную деятельность

20 февраля соответствующий закон был принят в третьем чтении. Он снимет ограничения, которые не позволяли состоящим на госслужбе спортсменам (в том числе военнослужащим), заниматься оплачиваемой деятельностью в спорте высших достижений.
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