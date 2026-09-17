В США судят отставного военного за продажу Китаю «секретов» о HIMARS и Bradley 41-летний Руою Дуан из Хиллсборо (американский штат Орегон) признал себя виновным в сговор.
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