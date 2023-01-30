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МИД КНР: Китай выступает против мер США, "подливающих масла в огонь" по Украине

МИД КНР: Китай выступает против мер США, "подливающих масла в огонь" по Украине

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что китайские власти выступают против политики Белого дома по "подливанию масла в огонь" касательно конфликта на Украине и процесса политического урегулирования проблемы Корейского полуострова.

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