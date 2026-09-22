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Царьград

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В Няндоме ДПС открыла огонь по «Ладе» с 19-летним водителем без прав

В Няндоме ДПС открыла огонь по «Ладе» с 19-летним водителем без прав

В Няндоме 19-летний водитель без прав, пытаясь скрыться от инспекторов ДПС на скорости более 160 км/ч, вынудил полицейских открыть огонь по колесам его «Лады».

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