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Калуга-поиск

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В Калужской области при ракетной опасности будут включать сирены

В Калужской области при ракетной опасности будут включать сирены

В Калужской области изменяют порядок оповещения жителей при угрозе ракетной опасности. Как сообщили в региональном правительстве, сигнал "Ракетная опасность" и сигнал "Отбой" в первую очередь будет объявлять губернатор в официальном канале в MAX.

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