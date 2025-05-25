Черные экраны на RTX 5060(Ti)? Драйверы не помогут — пора обновлять vBIOS**...

Черные экраны на RTX 5060(Ti)? Драйверы не помогут — пора обновлять vBIOSКомпания NVIDIA выпустила обновление прошивки (vBIOS) для видеокарт GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti, направленное на устранение проблем с черными экранами и перезагрузками, возникающими при использовании определенных материнских плат.