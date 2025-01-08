ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и скопления наемников

В течение суток российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника.
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