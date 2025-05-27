Обвиняемый экс-глава ГВСУ Белков и его жена имеют иностранные счета

Экс-глава Военно-строительной компании Андрей Белков, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, вместе с супругой обладает заграничными банковскими счетами .
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