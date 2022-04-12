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«Меня сократили» — как жить дальше? Советы от психолога Алины Ярмак

«Меня сократили» — как жить дальше? Советы от психолога Алины Ярмак

В жизни каждого человека бывает довольно непростой период. Казалось бы, вот ты работаешь в компании, стабильно получаешь заработную плату и вот неожиданно тебя сокращают.

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