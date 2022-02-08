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В МИД Франции заявили о курсе на деэскалацию ситуации вокруг Украины

В МИД Франции заявили о курсе на деэскалацию ситуации вокруг Украины

Госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил по итогам переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона о том, что в Париже настроены на установление деэскалации ситуации вокруг Украины.

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