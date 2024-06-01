Андрей Травников поздравил новосибирцев с Днём защиты детей

Андрей Травников отметил: «Очень правильно и символично, что каждый год мероприятия, посвящённые Международному дню защиты детей в Новосибирской области, начинаются с открытия сезона Детской железной дороги.
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